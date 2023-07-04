В Донецке сообщили о гибели двух мирных жителей в результате обстрела ВСУ

По словам мэра города Алексея Кулемзина, еще одна женщина получила ранения

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, еще один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района, по предварительной информации, погибли двое мирных граждан - мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Как передает корреспондент ТАСС, снаряд разорвался вблизи одного из магазинов, где и были обнаружены тела погибших.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм.

Кроме того, под обстрел попала Макеевка. В результате удара из реактивной системы залпового огня в Червоногвардейском районе города ранены два мирных жителя.