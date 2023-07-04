4 июля, 15:57

Международная федерация журналистов осудила нападение на Милашину

В организации также потребовали расследования инцидента

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Международная федерация журналистов (МФЖ) осуждает нападение в Чечне на российскую журналистку Елену Милашину и требует проведения расследования. Об этом говорится в заявлении МФЖ, распространенном во вторник в Брюсселе.

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"Международная и Европейская федерации журналистов осуждают это жестокое избиение и требуют расследования этого жестокого нападения", - отмечается в нем.

Неизвестные напали на Милашину и юриста Александра Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. По данным североосетинского омбудсмена Тамерлана Цгоева, у обоих многочисленные переломы, кроме того, адвокат получил ножевое ранение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину. 

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