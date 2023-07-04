4 июля, 15:41

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Виталий Невар/ ТАСС, архив
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

Гражданину России грозит до 20 лет заключения в случае признания его виновным

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ РФ задержали по делу о госизмене российского гражданина Наухацкого А.В. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Наухацкий А.В. задержан по делу о госизмене, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказали агентству.

В Лефортовском суде ТАСС подтвердили, что в суд поступило ходатайство следователей ФСБ об избрании меры пресечения А.Наухацкому в виде ареста. "Он подозревается по ст. 275 УК РФ (госизмена)", - заявили в суде.

Согласно данным ФНС, Наухацкий Андрей Викторович до марта 2020 года имел статус индивидуального предпринимателя, он был зарегистрирован в селе Межводное Черноморского района Крыма. Он занимался частной детективной деятельностью.

Если подозреваемого признают виновным, ему грозит до 20 лет заключения. 

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