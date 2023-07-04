Полиция в Чечне проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Пострадавших доставили в Беслан

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Полицейские в Чеченской Республике проводят проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе регионального МВД.

"Проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению", - отметили в пресс-службе.

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам установить личности устроивших нападение.