Мосгорсуд признал законным арест уроженки Крыма Умеровой по делу о шпионаже

Мера пресечения оставлена без изменения

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным арест уроженки Крыма Ление Умеровой по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"4 июля Московский городской суд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда столицы в отношении Л. Р. Умеровой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения", - сказали в пресс-службе.

В мае 2022 года в Лефортовском суде ТАСС сообщили, что Умерова арестована по делу о госизмене.

Как следует из открытых данных, Умерова уроженка Крыма, в 2015 году переехала в Киев. В декабре 2022 года она решила приехать на полуостров, чтобы навестить отца. Умерова ехала на автобусе Тбилиси - Симферополь, и на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс ее задержали российские пограничники и отвезли во Владикавказ. Девушку признали виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП). Следующие три месяца она провела в заключении в Центре временного содержания иностранных граждан. После того, как Умерову отпустили из спецприемника, она вновь была задержана и доставлена в Москву по делу о шпионаже.