В Чечне не исключили участие западных спецслужб в нападении на Милашину и Немова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев назвал инцидент неприемлемым и экстраординарным для Чечни

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Почерк деятельности западных спецслужб прослеживается в организации нападения на журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова в Чечне, не исключено, что их целью была дискредитация России. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"Конечно, первым, что приходит в голову, является мотив раздувания судебного процесса над гражданкой [Заремой] Мусаевой, на который, судя по словам, ехали Милашина с Немовым. Однако ввиду глобальных процессов, проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко", - написал он в своем Telegram-канале.

Сам инцидент он назвал неприемлемым и экстраординарным для Чечни. "Здесь никому не позволено нарушать покой и безопасность граждан и гостей, даже если они являются агентами Запада. Произошедший случай является экстраординарным для республики и правоохранителям еще предстоит выяснить истинные причины этой провокации и установить ее зачинщиков. Тут логично задать вопрос: если это не выгодно ни чеченцам, ни республике, ни властям, то кому?" - написал он.