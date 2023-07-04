Милашину и Немова направят чартером в Москву

Рейс отправят 4 июля, сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, пострадавших в ходе нападения на них неизвестных в Чечне, направят чартерным рейсом в Москву, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

"Как мне сообщил в ходе телефонного разговора Александр Немов, их планируется направить чартером в Москву сегодня", - сказал он.

Цгоев отметил, что Немов не сообщил больше никаких деталей по перелету. Обследование показало, что сотрясений мозга ни у Немова, ни у Милашиной нет, поэтому им можно лететь. Однако опасения вызывает ножевое ранение в ногу Немова.

В настоящее время они находятся в республиканской клинической больнице во Владикавказе, откуда их перевезли из медицинского центра Беслана. Туда их привезли из Грозного.