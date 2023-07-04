AFP: во Франции 150 отделений почты повреждены в ходе погромов, 80 остаются закрытыми

По данным агентства некоторые отделения были подожжены, что привело к уничтожению корреспонденции и посылок

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Около 150 отделений почты во Франции получили повреждения в ходе беспорядков, охвативших страну после убийства полицейским 17-летнего подростка, не выполнившего требования дорожного патруля. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя государственной почтовой службы.

По его данным, 80 отделений остаются закрытыми из-за сильных разрушений. "В некоторых случаях ущерб значительный, некоторые отделения были подожжены, что привело к уничтожению корреспонденции и посылок", - приводит агентство слова представителя.

Как отмечается, 80 банкоматов банка La Banque Postale ("Банк посталь"), расположенных в почтовых отделениях, также были уничтожены участниками беспорядков. Всего во Франции расположены 7 тыс. почтовых отделений.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня 17-летний водитель был убит в Нантере (пригород Парижа) после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.

Всего с начала беспорядков во Франции были задержаны 4 тыс. человек. Как указывают власти, значительное число задержанных - это молодежь и несовершеннолетние. По данным радиостанции France Info, с начала беспорядков ранения получили 737 сотрудников правоохранительных органов. При этом в последние несколько ночей на дежурство по всей стране выходили по 45 тыс. стражей порядка.