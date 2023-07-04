4 июля, 17:15
Беспорядки во Франции

Во Франции 370 отделений банков пострадали в ходе беспорядков

По данным Agence France-Presse, 40% из них расположены в регионе Иль-де-Франс

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 370 отделений банков получили повреждения в ходе беспорядков во Франции. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Французскую банковскую федерацию (FBF).

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40% из пострадавших 370 отделений расположены в регионе Иль-де-Франс. "80 из них повреждены очень сильно, некоторые разрушены", - приводит агентство слова представителя федерации.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что участники беспорядков с 27 июня сожгли и разграбили более 1 тыс. магазинов и 200 торговых центров по всей стране. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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