Алиханов заявил, что проблему водоснабжения Балтийска надеются решить за два дня

Проблема связана с необходимостью ремонта скважин водозабора, уточнил губернатор Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Проблема Балтийска в Калининградской области, где уже седьмой день вода подается жителям с перебоями, связана с необходимостью ремонта скважин водозабора. Региональные власти надеются решить ее в течение ближайших двух суток, сообщил во вторник губернатор региона Антон Алиханов в эфире ГТРК "Калининград".

"Тот анализ, который провели на скважинном поле [водозабора], он выявил существенные проблемы. Некоторые скважины требуют срочного ремонта, срочных работ. Эти работы уже начались, <...> надеюсь, что водозабор сам будет приведен в порядок в течение ближайших суток-двух, и мы сможем эту проблему устранить", - сказал Алиханов.

Первоначально предполагалось, что проблема водоснабжения города, возникшая 28 июня, связана с утечками в сетях. Несколько аварийных участков действительно были обнаружены, но их ремонт кардинально ситуацию не изменил. К решению проблемы подключились региональные власти и областной "Водоканал". Для обеспечения жителей города питьевой и технической водой организовано дежурство автоцистерн.

Губернатор подверг критике работу муниципального водоканала. "К большому сожалению, Балтийск место вот такое, где знание местного водоканала оно неполное далеко о системе, которой они вообще управляют, я уже не говорю вообще про состояние этой системы", - сказал он, добавив, что с аналогичными проблемами сталкиваются и в некоторых других муниципалитетах области.

Областные власти планируют к 2024 году консолидировать управление водоканалами муниципалитетов на региональном уровне, что должно решить проблему учета скважин, схем систем водоснабжения регионе, добавил губернатор.