Прокуратура Чечни взяла на контроль проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Прокурор республики Арсан Адаев лично контролирует ситуацию

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Прокуратура Чечни взяла на контроль ход проверки по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Прокурор Чеченской Республики Арсан Адаев взял под личный контроль проведение процессуальной проверки по факту причинения <…> неустановленными лицами телесных повреждений адвокату Александру Немову и журналисту Елене Милашиной. В настоящее время органом предварительного расследования организованы и проводятся проверочные действия в целях установления фактических обстоятельств произошедшего, определения степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также изобличения причастных к содеянному лиц", - сказали в пресс-службе.

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам установить личности устроивших нападение.