4 июля, 17:17

Полиция ЮАР открыла дело по факту избиения охраной вице-президента людей на автотрассе

Национальный комиссар полиции страны Фанни Масемола заявил, что такие действия охраны не могут быть оправданы никакими обстоятельствами

ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Полиция ЮАР открыла дело и приступила во вторник к расследованию инцидента, в ходе которого охрана вице-президента республики Пола Машатиле избила на обочине скоростной автотрассы трех человек. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

"Подобные действия охраны не могут быть оправданы никакими обстоятельствами", - заявил национальный комиссар полиции ЮАР Фанни Масемола. Он подчеркнул, что случившееся будет самым тщательным образом расследовано.

Выложенный в соцсети видеоролик, на котором группа вооруженных людей избивает ногами лежащих на обочине трех молодых людей, вызвал в ЮАР скандал. Как оказалась, речь идет об охране вице-президента ЮАР. Место инцидента - скоростная трасса, связывающая столицу страны Преторию с Йоханнесбургом.

Машатиле уже осудил произошедшее, назвав действия охраны недопустимыми. Самого вице-президента в момент инцидента в кортеже не было. 

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