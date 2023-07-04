В Петербурге произошел пожар в одноэтажном здании

Площадь возгорания составила 300 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. В Московском районе Санкт-Петербурга в одноэтажном кирпичном здании произошел пожар. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В кирпичном одноэтажном здании размером 15 на 20 м происходит горение обстановки на площади 300 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-бис", - говорится в сообщении.

Позже сообщили о локализации возгорания.

"В 19:39 локализация пожара, отказ дополнительному номеру 1-бис", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 8 единиц техники и 32 человека личного состава.

В 20:28 пожар ликвидирован, сообщили в ведомстве.

Согласно открытым данным, по этому адресу расположено ЗАО "Аист" - производитель бытовой химии. Также недалеко от места происшествия, в радиусе менее 1 км, находятся гипермаркет и бизнес-центр.

Как уточнила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу, в связи с пожаром в здании производства, специалисты управления совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что надзорный орган контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту возгорания.

В новость внесены изменения (20:57 мск) - добавляется информация о ликвидации