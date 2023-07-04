В Астраханской области ликвидировали возгорание хозпостроек и камыша

На месте от МЧС работали 12 единиц техники и 35 человек личного состава

АСТРАХАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание хозяйственных построек и сухой растительности на площади 1,5 тыс. кв. м в СНТ "Заря" в поселке Тинаки Наримановского района Астраханской области. Пострадавших нет, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 18:53 (17:53 мск) объявлена ликвидация. Без пострадавших", - сообщил собеседник агентству.

Возгорание двух хозяйственных построек и сухой растительности на общей площади 1,5 тыс. кв. м в поселке Тинаки СНТ "Заря" Наримановского района произошло днем во вторник. В 14:33 (13:33 мск) была объявлена локализация на месте пожара. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работали 12 единиц техники и 35 человек личного состава.