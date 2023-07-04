СМИ: в Индии в результате ДТП погибли 15 человек

Еще 20 человек ранены

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Не менее 15 человек погибли, 20 получили ранения в результате ДТП с участием грузовика в районе Дуле в индийском центральном штате Махараштра. Об этом со ссылкой на полицию сообщила во вторник газета Hindustan Times.

По ее данным, у грузовика отказали тормоза. Водитель не справился с управлением, врезался сначала в два следовавших по пути мотоцикла и автомобиль, а затем в здание придорожного отеля.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсации в размере 200 тыс. индийских рупий ($2,4 тыс.) семьям погибших и 50 тыс. индийских рупий (более $600) пострадавшим.

Трагедия в Дуле стала вторым крупным ДТП с начала июля в Махараштре. В ночь на субботу там из-за спущенного колеса опрокинулся и загорелся туристический автобус, в котором находились 33 человека. 25 из них погибли в результате аварии.

Ежегодно, по данным статистики, предоставляемой полицией Индии, в ДТП на индийских дорогах погибает более 110 тыс. человек.