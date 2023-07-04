4 июля, 17:38
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении ребенка при обстреле запада Донецка

Всего число раненых достигло трех

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Ребенок ранен в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По улице Степана Щипачева, 16 "б" погибли мужчина и женщина, ранен ребенок - девочка 2018 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Всего, по данным представительства, на западе Донецка количество раненых достигло трех. Кроме того, до трех возросло и количество пострадавших от огня ВСУ в Макеевке.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели двух мирных жителей и ранении одного человека в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка. Как сообщали ТАСС экстренные службы, еще два человека были ранены в Червоногвардейском районе Макеевки. 

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