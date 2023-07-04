AFP: ущерб от землетрясения на западе Франции оценили почти в €290 млн

По данным агентства, в общей сложности было подано 21 625 заявлений на возмещение ущерба в связи с наступлением страхового случая

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Ущерб от землетрясения, произошедшего на западе Франции 16 июня, оценивается почти в €290 млн. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на ассоциацию, объединяющую французских страховщиков.

По ее данным, в общей сложности было подано 21 625 заявлений на возмещение ущерба в связи с наступлением страхового случая, подавляющее большинство (95,9%) касается домов. Ущерб в этой категории оценивается в €260 млн.

Далее идет коммерческая недвижимость, на нее приходится 750 страховых случаев, ущерб составил €28 млн. Затем следуют сельскохозяйственная недвижимость (90 заявлений на сумму €1,4 млн) и автомобили (45 заявлений на €190 тыс.).

Землетрясение магнитудой не менее 5,3 произошло 16 июня в 18:38 по местному времени (19:38 мск) на западе Франции. Оно стало крупнейшим в этом регионе за последние 50 лет.