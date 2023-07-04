Число обстрелов Шебекина со стороны ВСУ снизилось до двух в сутки

В связи со стабилизацией оперативной обстановки власти начали возвращать людей, у которых не разрушено жилье

ТАСС, 4 июля. Число обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Шебекина Белгородской области снизилось до двух в сутки. Об этом сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков на заседании Генерального совета "Единой России", проходившем с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

"Обстановка в Шебекине в лучшую сторону изменилась. В период пиковой напряженности у нас Шебекино принимало на себя более 850 снарядов в сутки. <...> За последнюю неделю у нас было только два обстрела с незначительными разрушениями", - сказал Гладков.

В связи со стабилизацией оперативной обстановки власти начали возвращать людей, у которых не разрушено жилье. Разрушенное жилье будет восстановлено полностью, жители, пострадавшие от обстрелов получают компенсирующие выплаты. "По всем остальным задачам - восстановить [тепловой] контур, крыши и окна до 1 августа, и до морозов, то есть до декабря", - добавил губернатор.

Партия "Единая Россия" планирует максимально быстро подготовить законодательные инициативы, направленные Гладковым на восстановление Шебекина, а также на поддержку жителей города, сказал в свою очередь Медведев.