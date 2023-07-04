В Северной Осетии заявили, что Милашиной и Немову оказана необходимая медицинская помощь

Ожидается отправка пострадавших в Москву

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Избитой журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову оказали всю необходимую помощь в Северной Осетии. В настоящее время ожидается отправка их в Москву чартером. Об этом ТАСС сообщили в республиканской клинической больнице во Владикавказе, куда перевезли Милашину и Немову.

"Состояние поступивших к нам Милашиной и Немовой - средней тяжести. Им оказана вся необходимая помощь, они под наблюдением, конечно, у нас. Ожидается прибытие самолета, в котором они направятся в Москву", - сказал собеседник агентства.

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. По данным североосетинского омбудсмена Тамерлана Цгоева, у обоих многочисленные переломы, кроме того, адвокат получил ножевое ранение. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину.