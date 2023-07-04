Следователи в Чечне начали проверку по факту нападения на Милашину и Немова

Инцидент произошел в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Следователи в Чечне проводят проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проводится проверка по факту нападения в городе Грозном на Елену Милашину и Александра Немова", - сказал собеседник агентства.

Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам установить личности устроивших нападение.