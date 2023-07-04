Площадь возгорания составила 2,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. В Великом Новгороде произошел пожар в производственном здании. Площадь возгорания составляет 2,3 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Поступила информация о пожаре по адресу: Новгородская область, город Великий Новгород, Лужское шоссе, д. 4а. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании на площади 2 300 кв. м", - сообщили в министерстве.

Позже стало известно о локализации возгорания.

"В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения", - сказали в МЧС.

В настоящий момент проводятся проливка и разборка конструкций. "Угрозы распространения на соседние здания нет", - отметили в министерстве.

К ликвидации пожара привлечено 30 человек и 9 единиц техники.

В новость внесены изменения (20:58 мск) - добавляется информация о локализации