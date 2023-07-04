Число пострадавших при обстреле Донецка и Макеевки достигло восьми

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, погибли два человека

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Донецка и в Макеевке, достигло восьми. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В результате обстрелов со стороны противника территории республики погибли два человека в Петровском районе Донецка. Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения", - написал врио главы региона в Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о шести раненых и двух погибших мирных жителей на западе Донецка и в Макеевке.