4 июля, 18:47,
обновлено 4 июля, 19:32
Военная операция на Украине

В Донецке и Макеевке слышали звук взрыва

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Донецк
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Жителей городов призвали максимально ограничить перемещение по улицам

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Власти призвали максимально ограничить перемещение по улицам.

В экстренных службах Макеевки сообщили ТАСС, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, в результате взрыва в сотнях домах выбиты окна. "Ударная волна была такой силы, что выбило стекла в нескольких районах Макеевки, в том числе в центре, даже в здании администрации. Это сотни домов", - сообщили в экстренных службах.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из реактивных систем залпового огня. С позиций ВСУ выпущено два реактивных снаряда. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация