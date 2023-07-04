В Донецке и Макеевке слышали звук взрыва

Жителей городов призвали максимально ограничить перемещение по улицам

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке, передает корреспондент ТАСС.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Власти призвали максимально ограничить перемещение по улицам.

В экстренных службах Макеевки сообщили ТАСС, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, в результате взрыва в сотнях домах выбиты окна. "Ударная волна была такой силы, что выбило стекла в нескольких районах Макеевки, в том числе в центре, даже в здании администрации. Это сотни домов", - сообщили в экстренных службах.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из реактивных систем залпового огня. С позиций ВСУ выпущено два реактивных снаряда.