Под Майкопом произошел пожар на полигоне ТБО

Площадь возгорания составляет 200 кв. м

МАЙКОП, 4 июля. /ТАСС/. На городском полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в 2,5 км от Майкопа, произошел пожар. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава администрации города Геннадий Митрофанов.

"Сегодня вечером на городском полигоне для твердых бытовых отходов произошло возгорание на площади порядка 200 кв. м. Вместе с представителями экстренных служб обсудили на месте оперативные меры, направленные на ликвидацию пожара. В настоящее время возгорание удалось взять под контроль, сотрудники специальных служб продолжают работать на месте происшествия", - написал Митрофанов.

Он уточнил, что в тушении пожара задействовано 9 единиц техники и около 30 представителей МЧС и коммунальных служб.

"Стоит задача провести все работы в максимально короткие сроки. Поручил профильным службам проверить, как работает охрана на объекте и установить причины возгорания", - добавил Митрофанов.

В апреле 2020 года ликвидация тления глубинных мусорных масс после начавшегося возгорания на данном полигоне ТБО продолжалось более трех суток. Тогда основной причиной распространения пожара на полигоне стали нарушения технологического процесса захоронения, а именно послойного чередования твердых коммунальных отходов и инертных (негорючих) материалов.