В Великом Новгороде в результате пожара в производственном здании никто не пострадал

Причины произошедшего устанавливаются

ТАСС, 4 июля. В Великом Новгороде в результате пожара в производственном здании пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Пострадавших в результате пожара в производственном здании нет. Причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в администрации.

По данным регионального управления МЧС, пожар произошел в Великом Новгороде по адресу: Лужское шоссе, д. 4а. Его площадь достигла 2,3 тыс. кв. м. В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения.

В социальных сетях появились сообщения о том, что пожар произошел на тепловой электростанции. Официальным подтверждением этих сообщений ТАСС пока не располагает. По данным пресс-службы областного правительства, сбоев в электроснабжении в Великом Новгороде нет.