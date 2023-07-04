4 июля, 19:26

В Великом Новгороде подтвердили факт пожар на Лужской ТЭЦ

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

По данным прокуратуры области, возгорание могло произойти из-за возгорания турбины

ТАСС, 4 июля. Причиной пожара на Лужской газотурбинной ТЭЦ в Великом Новгороде во вторник, по предварительным данным, стало возгорание турбины. Об этом сообщила в своем официальном Telegram-канале прокуратура области.

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"Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании Лужской газотурбинной ТЭЦ в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет", - отметил представитель прокуратуры.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации, также нет сбоев в электроснабжении города.

По данным регионального управления МЧС, пожар произошел в Великом Новгороде по адресу: Лужское шоссе, д. 4а. Его площадь достигла 2 300 кв. м. В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также экологической безопасности на объекте. Ведомство также взяло под контроль установление причин и обстоятельств возникновения пожара, а также обеспечение энергоснабжения жителей. 

Теги:
РоссияНовгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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