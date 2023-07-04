СМИ: полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в Филадельфии

По данным телеканала Fox News, один из задержанных открыл огонь по представителям правоохранительных органов

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых после произошедшей в понедельник на юго-западе Филадельфии (штат Пенсильвания) стрельбы, которая унесла жизни пяти человек. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

По его сведениям, при задержании один из подозреваемых - 40-летний мужчина - не оказывал сопротивления. На нем был бронежилет, в ходе задержания у него были найдены штурмовая винтовка, пистолет и патроны к ним. Второй задержанный открыл огонь по представителям правоохранительных органов.

В результате произошедшего в понедельник инцидента ранения получили двое несовершеннолетних, угрозы их жизни нет. Все жертвы стрельбы - мужчины в возрасте от 20 до 59 лет.

Правоохранительные органы пока не знают причин произошедшего. "Мы понятия не имеем, почему это произошло. На данный момент нам лишь известно, что этот человек вышел из дома и решил стрелять по людям", - приводит телеканал слова представителя полиции Филадельфии Дэниель Аутло.