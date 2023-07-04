В Великом Новгороде ликвидировали пожар на Лужской ТЭЦ

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание турбины

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожар в производственном здании в Великом Новгороде полностью ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде по адресу: Лужское шоссе, д. 4а, горит производственное здание. Площадь пожара составила 2 300 кв. метров. В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположена Лужская ГТ ТЭЦ.

Прокуратура области заявляла, что, по предварительной информации, причиной пожара стало возгорание турбины.