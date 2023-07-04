4 июля, 19:37,
обновлено 4 июля, 19:42

В Великом Новгороде ликвидировали пожар на Лужской ТЭЦ

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание турбины

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожар в производственном здании в Великом Новгороде полностью ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде по адресу: Лужское шоссе, д. 4а, горит производственное здание. Площадь пожара составила 2 300 кв. метров. В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположена Лужская ГТ ТЭЦ.

Прокуратура области заявляла, что, по предварительной информации, причиной пожара стало возгорание турбины. 

Теги:
РоссияНовгородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация