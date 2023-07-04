4 июля, 19:49
Беспорядки во Франции

СМИ сообщили о смерти мужчины в Марселе во время беспорядков

По данным газеты La Marseillaise, он был ранен травматическим оружием

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Мужчина в возрасте 27 лет погиб в ночь на 2 июля в Марселе во время беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейским 17-летнего подростка в пригороде Нантер. Об этом во вторник сообщила газета La Marseillaise со ссылкой на прокуратуру города.

Читайте также
Банды и "ядерный пубертат": из чего состоят протесты во Франции

По данным издания, мужчина умер после ранения травматическим оружием. В прокуратуре отметили, что в ту ночь в районе, где случилось ЧП, происходили беспорядки и фиксировались случаи мародерства, при этом невозможно установить, участвовал ли в них потерпевший. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация