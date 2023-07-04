СМИ сообщили о смерти мужчины в Марселе во время беспорядков

По данным газеты La Marseillaise, он был ранен травматическим оружием

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Мужчина в возрасте 27 лет погиб в ночь на 2 июля в Марселе во время беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейским 17-летнего подростка в пригороде Нантер. Об этом во вторник сообщила газета La Marseillaise со ссылкой на прокуратуру города.

По данным издания, мужчина умер после ранения травматическим оружием. В прокуратуре отметили, что в ту ночь в районе, где случилось ЧП, происходили беспорядки и фиксировались случаи мародерства, при этом невозможно установить, участвовал ли в них потерпевший.