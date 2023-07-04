СК РФ будет расследовать новые факты ранений и гибели людей в результате обстрелов ВСУ

Речь идет об обстрелах территорий Белгородской, Курской, Брянской, Запорожской, Харьковской областей, а также Донецкой Народной Республики

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ займется расследованием новых обстрелов территорий российских регионов украинскими националистами. Об этом ТАСС сообщили в СК России.

"Следователи СК России будут расследовать очередные факты обстрелов украинскими националистами территорий Белгородской, Курской, Брянской, Запорожской, Харьковской областей, а также Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Последствия обстрелов

Так, по данным СКР, под минометный обстрел ВФУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области. "Пострадавших нет, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, линии электро- и газоснабжения", - сообщили в ведомстве.

В Курской области обстрелам подверглись населенные пункты Горналь, Гуево и Елизаветовка. "Зафиксированы разрушения на животноводческом комплексе, ранение получил работник предприятия. Также поврежден пограничный пункт пропуска", - сообщили в СК.

Кроме того, под обстрел попал поселок Тёткино - один из домов получил сильные повреждения, еще в четырех - посечены фасады, кровли, разбиты окна. "В населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района, там разрушено 6 домовладений", - сообщили в ведомстве.

Также вооруженные формирования Украины нанесли удар по электроподстанции в деревне Рудня-Цата Климовского района Брянской области. "Населенный пункт остался без света. Также обстреляно село Петрова Буда в Гордеевском районе, повреждена линия электропередачи", - добавили в СК.

При обстреле населенного пункта Ясиноватая в ДНР ранен мужчина 1985 года рождения, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом. В ходе обстрела украинскими войсками Александровки и Петровского района Донецка ранены две женщины.

"При ударе украинской стороны по городу Васильевка в Запорожской области ранения получили мужчина 1962 г. р., женщина 1937 г. р. В селе Новомихайловское повреждено здание поликлиники. В ходе обстрела медицинского склада под Мелитополем ранения получили несколько волонтеров", - отметили в СК.

В Харьковской области в результате артиллерийского удара ВФУ по населенному пункту Великий Выселок погиб один человек, еще несколько местных жителей получили ранения.

В СК отметили, что ведомство установит круг лиц, причастных к совершению преступлений.