Беспилотник поразил отряд, представлявший угрозу покидающим лагерь Дженин военным Израиля

Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Израильский беспилотный летательный аппарат нанес во вторник вечером удар по группе вооруженных боевиков на кладбище на окраине Дженина, которые представляли угрозу для израильских военных, покидающих в настоящий момент одноименный лагерь палестинских беженцев. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад летательный аппарат нанес удар по вооруженной террористической группе, расположившейся на кладбище на окраине города Дженин. Боевики представляли угрозу для подразделений безопасности, покидающих лагерь Дженин", - говорится в заявлении. "Это еще одно доказательство использования гражданских районов в городе Дженин и лагере [палестинских беженцев] Дженин боевиками-террористами", - отметили в армейской пресс-службе.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за два дня операции военные положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе.

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.