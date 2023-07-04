4 июля, 20:25
Беспорядки во Франции

Во Франции взяли под стражу 380 участников беспорядков

Некоторых из них уже приговорили к тюремному заключению, сообщает радиостанция France Bleu

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 380 участников беспорядков во Франции заключены под стражу, часть из них уже приговорена к тюремному заключению, остальные ожидают судебного заседания. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на министерство юстиции.

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Радиостанция приводит уточненные данные ведомства, согласно которым за шесть дней погромов правоохранители задержали 3 625 человек, в том числе 1 124 несовершеннолетних.

990 задержанных уже предстали перед судом, а дела 480 из них рассматривались по ускоренной процедуре.

  

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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