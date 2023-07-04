Во Франции взяли под стражу 380 участников беспорядков

Некоторых из них уже приговорили к тюремному заключению, сообщает радиостанция France Bleu

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 380 участников беспорядков во Франции заключены под стражу, часть из них уже приговорена к тюремному заключению, остальные ожидают судебного заседания. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на министерство юстиции.

Радиостанция приводит уточненные данные ведомства, согласно которым за шесть дней погромов правоохранители задержали 3 625 человек, в том числе 1 124 несовершеннолетних.

990 задержанных уже предстали перед судом, а дела 480 из них рассматривались по ускоренной процедуре.