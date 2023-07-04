4 июля, 20:20,
обновлено 4 июля, 21:03
Военная операция на Украине

Мэр Макеевки сообщил о разрушении жилых домов и административных зданий при обстреле ВСУ

Владислав Ключаров также заявил о наличии раненых и погибших

ДОНЕЦК. 4 июля. /ТАСС/. Многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, по предварительным данным, фиксируются в Макеевке после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

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"По предварительным данным, в результате обстрела Черногвардейского района зафиксированы множественные разрушения жилых домов и административных зданий района. Также есть раненые и погибшие", - говорится в сообщении.

Ключаров отметил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется. По предварительным оперативным данным, зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов - оконных блоков и стеклопакетов. В восьми медицинских организациях города взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады. Также повреждено остекление общежития Макеевского медицинского колледжа.

Пациентов больницы, получившей повреждения, эвакуируют в другие медицинские учреждения, добавил мэр города. "Пострадал хирургический корпус, выбиты все стекла. Пациентов переводят в другие больницы", - сказал мэр.

Как сообщил в Telegram-канале и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев, взрывной волной повреждено остекление в восьми медицинских учреждениях и общежитии медколледжа Макеевки, повреждены двери и фасады.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили в экстренных службах.

Украинские войска вечером нанесли удар по Макеевке. Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из реактивных систем залпового огня. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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