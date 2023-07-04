4 июля, 20:29

В Польше осудили 21 человека по делу футбольных хулиганов

Реальный срок получили два человека

ТАСС, 4 июля. Окружной суд польского Белостока осудил 21 человека по делу группы футбольных хулиганов, обвиняемых в публичной пропаганде фашизма и участии в грабежах. Об этом во вторник сообщила радиостанция RMF24.

По ее данным, два человека были приговорены к трем и четырем годам лишения свободы без права отсрочки, а остальные получили условные сроки от одного до двух лет и штрафы. Судебное производство в отношении одного человека было прекращено в связи с истечением срока давности.

Обвиняемые были членами фанатской группировки клуба "Ягеллония" из Белостока. Как утверждала сторона обвинения, группа записала видео для публикации в интернете, в котором заявляла, что в Белостоке действует преступная группировка с нацистской и расистской идеологией, готовая применить насилие в соответствии со своим мировоззрением. 

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