4 июля, 20:47

Суд в Москве арестовал иностранного гражданина Ерменко по подозрению в шпионаже

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина, подозреваемого в шпионаже. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ерменко С. П., подозреваемого статье 276 УК РФ", - сказали в суде, не уточнив подробностей дела.

Статья 276 УК РФ (шпионаж) подразумевает наказание за передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, а также передачу или сбор по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности РФ. Согласно УК РФ, такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация