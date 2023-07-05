4 июля, 21:17,
обновлено 4 июля, 21:28
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ погиб один человек

Юрий Смитюк/ ТАСС, архив
© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

Известно о 25 пострадавших

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. В результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 25 человек. Об этом в среду в Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Поздним вечером противник нанес ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки. Взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка. На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он.

Мэр города Владислав Ключаров сообщил ТАСС, что один человек в результате обстрела погиб.

"Пока у нас один погибший мирный житель. Количество раненых уточняем, их развезли по разным больницам", - сказал мэр. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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