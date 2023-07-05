В Дженине в перестрелке убили израильского военного

Армия Израиля начала 4 июля вечером выводить подразделения из лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Израильский военнослужащий убит во вторник вечером в перестрелке во время контртеррористической операции в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вечером во вторник боевыми патронами во время операции против инфраструктуры террористов в лагере Дженин был убит военнослужащий", - говорится в заявлении.

Армия Израиля начала во вторник вечером выводить подразделения из лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан после длившейся два дня контртеррористической операции.