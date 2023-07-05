5 июля, 01:28
Ракетные запуски в КНДР

Южная Корея извлекла из воды обломки разведывательного спутника КНДР

Извлеченный спутник бесполезен для военных задач, сообщили в Сеуле

СЕУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Военные Республики Корея обнаружили и сумели извлечь из вод Желтого моря обломки первого военного разведывательного спутника КНДР, запуск которого 31 мая закончился неудачей. Об этом, как сообщило в среду агентство Yonhap, заявили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Южнокорейские военные указали, что завершили операцию по поиску обломков, которая началась 31 мая. "В ходе этой операции были извлечены основные части северокорейской ракеты-носителя и спутника, американские и южнокорейские специалисты их тщательно проанализировали. Этот разведывательный спутник бесполезен для военных задач", - сообщили в комитете.

31 мая ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. По данным властей Южной Кореи, она упала в 200 км от острова Очхондо. Южнокорейские военные 15 июня сумели поднять со дна Желтого моря, предположительно, часть второй ступени ракеты. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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