В Хабаровском крае зафиксировали первый за несколько лет случай смерти от укуса клеща

Погиб подросток из Амурска

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Подросток погиб от укуса клеща в Хабаровском крае, это первый случай за несколько лет. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Заболевший - житель города Амурска, подросток. Он не был привит. Заболевание привело к летальному исходу", - сказали в управлении.

Там сообщили, что с начала эпидемического сезона из-за укусов клещей в медучреждения обратились свыше 5,7 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. детей. Всем детям провели серопрофилактику.

Присасывания клещей фиксируются по всей территории края, кроме Тугуро-Чумиканского района, около половины случаев происходит в Хабаровске. По результатам исследований вирусом клещевого энцефалита инфицировано 1,9% клещей, снятых с людей, клещевым боррелиозом - 51%. От клещей обработано почти 2,4 тыс. га - это территории парков, скверов, прогулочных зон, мест детского отдыха. План перевыполнен, отметили в Роспотребнадзоре.