В Якутии площадь природных пожаров за сутки выросла на 48 тыс. га

К тушению возгораний привлекли более 680 человек, 7 воздушных судов

ТАСС, 5 июля. Рост числа и площади природных пожаров отмечается в Якутии, за сутки огонь распространился еще на 48 тыс. га. Об этом сообщили в среду в региональном оперативном штабе.

"Всего на утро 5 июля действует 121 лесной пожар с общей площадью 145 123,4 га и 2 ландшафтных на площади 3 208 га", - сказали в оперштабе.

Тушат возгорания на территории республики более 680 человек. Привлечено 7 воздушных судов. Авиапатрулирование осуществляют 19 судов. "За сутки огнеборцам удалось ликвидировать 19 лесных пожаров на площади свыше 4,6 тыс. га", - сообщил на брифинге руководитель Департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексей Гоголев.

По его словам, на части территории региона сохраняется чрезвычайно высокий - пятый класс пожарной опасности: в Усть-Майском, Томпонском, Верхоянском, Амгинском районах и на востоке Алданского района. "В Горном, Нюрбинском районах и на остальной территории Алданского установлен высокий четвертый класс", - добавил он.

С 3 июня в Якутии из-за природных пожаров ввели режим ЧС.

По данным Якутского гидрометеоцентра, в ближайшие три дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 18 м/с. Жаркая погода прогнозируется на юго-востоке региона - там воздух прогреется до плюс 36 градусов.