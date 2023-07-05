Под Майкопом ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО

В тушении пожара задействовали 30 человек и 9 единиц техники

МАЙКОП, 5 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение мусора на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), расположенном в 2,5 км от Майкопа. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале глава администрации города Геннадий Митрофанов.

"Открытый огонь на полигоне ТБО ликвидирован. Ведется дополнительная проливка участка. Благодарю за активное участие и слаженную работу представителей МЧС, дорожных и коммунальные служб", - написал Митрофанов.

На городском полигоне ТБО произошло возгорание на площади порядка 200 кв. м. В тушении пожара задействованы 9 единиц техники и около 30 представителей МЧС и коммунальных служб. Глава администрации города взял ликвидацию возгорания под личный контроль.