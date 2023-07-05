На Камчатке заявили о контроле природного пожара в 13 км от поселка Эссо

В агентстве лесного хозяйства региона отметили, что к тушению привлекли 58 человек, 8 единиц тяжелой техники и один вертолет Ми-8

ТАСС, 5 июля. Ход природного пожара в 13 км от отдаленного поселка Эссо на Камчатке контролируется, угрозы перехода огня в населенный пункт нет. Об этом ТАСС сообщили в агентстве лесного хозяйства региона.

"В работе находятся четыре пожара (четыре действующих на начало суток) на площади 8 636 га (по данным Информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров - 14 343 га). Новых не зарегистрировано. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует. Ближайший пожар находится на удалении 13 км от поселка Эссо в горной местности, действие пожара контролируется", - сообщили в ведомстве, уточнив, что к тушению привлечены 58 человек, 8 единиц тяжелой техники и один вертолет Ми-8.

В пресс-службе территориального управления МЧС ТАСС пояснили, что по западной границе от Эссо проложены минерализованные полосы общей протяженностью 3 км. По восточной, южной, северной сторонам - дороги и река Быстрая.

На тушение всех пожаров в регионе задействовано 111 человек и 9 единиц техники, 4 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. Возникновению очагов способствует жара, но основной причиной являются грозы.

В агентстве лесного хозяйства региона добавили, что ситуация будет улучшаться с 7 июля, так как на территории края пройдут дожди. Июль ежегодно является самым пожароопасным месяцем на Камчатке.

Сложная лесопожарная обстановка наблюдается и в Якутии, где региональные власти запросили помощи у соседнего региона - Бурятии. По словам руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григория Сердюкова, главе Бурятии пришло письмо от руководства Якутии с просьбой о помощи в стабилизации лесопожарной обстановки. По состоянию на утро 5 июля в Якутии действует 121 лесной пожар с общей площадью 145 123,4 га и 2 ландшафтных на площади 3 208 га. Туда отправились 20 десантников-пожарных Багдаринского, Бичурского, Сосново-Озерского и Улан-Удэнского авиаотделений.