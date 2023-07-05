В Новосибирске директора строительной компании обвинили в мошенничестве на 450 млн рублей

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в результате пострадали 175 человек и организаций

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Руководитель компании, занимающейся строительством ЖК "Нарымский квартал" в Заельцовском районе Новосибирска, обвиняется в мошенничестве на сумму более 450 млн рублей, от которого пострадали 175 человек и организаций. Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила об утверждении обвинительного заключения в среду.

"В 2014-2021 годах обвиняемый, являясь руководителем организации, осуществляющей строительство многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска, реализовывал объекты долевого строительства. Однако обязательства по договорам не исполнил, денежные средства использовал в своих личных целях. <…> По уголовному делу потерпевшими признаны 175 лиц и организаций. Ущерб от преступлений составил свыше 450 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В региональной прокуратуре ТАСС уточнили, что речь идет о Евгении Коновалове - директоре компании "Строймастер", занимающейся строительством жилого комплекса "Нарымский квартал".

Уголовное дело по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ) рассмотрит Заельцовский районный суд.