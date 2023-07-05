Житель Югры получил 3,5 года колонии за гибель 4 человек от суррогатного алкоголя

Также его приговорили к к штрафу в 150 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Суд по апелляции прокуратуры ужесточил наказание жителю Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа, из-за действий которого от суррогатного алкоголя четыре человека погибли и еще два отравились. Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры в среду.

"Государственный обвинитель, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, обжаловал приговор. По результатам рассмотрения апелляционного представления судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО - Югры ужесточила наказание, назначив мужчине три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также мужчина приговорен к штрафу в 150 тыс. рублей.

Как сообщалось, по данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, всего в ХМАО от отравления суррогатом в начале 2022 года погибли 13 человек: девять в Кондинском районе и четыре - в Октябрьском районе, еще шесть пострадали. Продукция была закуплена предпринимателями в разных регионах России. Так, бизнесмен из Октябрьского района приобрел его в Свердловской области, а предприниматель из Кондинского района - в Тюмени. При этом этикетки и название продукции в партиях были идентичные. По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию часть потерпевших купила в сельском магазине в поселке Кондинское, у владельца которого не было лицензии на ее продажу.

Ранее 52-летний мужчина Октябрьским районным судом были приговорен к принудительным работам и штрафу. Он был признан виновным по ч. 5 ст. 171.1, ч. 3 ст. 238 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, повлекшей смерть более двух лиц). В ноябре - декабре 2021 года подсудимый вместе с иными мужчинами перевез из Нижнего Тагила Свердловской области в Югру и продал контрафактный алкоголь. В результате четыре человека погибли, еще два отравились.