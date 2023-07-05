5 июля, 05:37

На Кузбассе не подтвердилась версия о побеге подростков из туристической группы

По данным пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, при спуске с пика Поднебесный в Междуреченском районе три человека в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед и пропали

КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. Версия о побеге из туристической группы подростков, которых ищут в Кузбассе с 28 июня, не нашла объективного подтверждения. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный в Междуреченском районе три подростка в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед и пропали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщал глава Междуреченска Сергей Перепилищенко, шестеро детей готовились к побегу, однако трое детей передумали и вернулись к группе. "Проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков, в том числе распространенная в средствах массовой информации о намеренном бегстве подростков. В настоящее время данная версия не нашла объективного подтверждения", - рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, в поисках принимают участие свыше 40 человек, задействован вертолет. 

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