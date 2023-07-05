5 июля, 05:44,
обновлено 5 июля, 05:49
Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле Валуек со стороны ВСУ пострадала женщина

Валентин Спринчак/ ТАСС, архив
© Валентин Спринчак/ ТАСС, архив

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, также повреждения зафиксировали в восьми частных жилых домовладениях, повреждена линия электропередачи

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Валуйки Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Больше часа длился обстрел города Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО "Град" были выпущены по частному жилому сектору. Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. "Оперативные и аварийные службы на месте. Подомовой обход продолжается", - добавил губернатор. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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