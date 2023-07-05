В Белгородской области при обстреле Валуек со стороны ВСУ пострадала женщина

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, также повреждения зафиксировали в восьми частных жилых домовладениях, повреждена линия электропередачи

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Валуйки Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Больше часа длился обстрел города Валуйки. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО "Град" были выпущены по частному жилому сектору. Есть одна пострадавшая - женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал глава региона.

По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. "Оперативные и аварийные службы на месте. Подомовой обход продолжается", - добавил губернатор.