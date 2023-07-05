5 июля, 05:56
Военная операция на Украине

В Курской области школа в приграничном поселке получила повреждения при обстреле ВСУ

Пострадавших нет

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Школа в приграничном поселке Теткино Курской области получила сильные повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего насчитали 12 прилетов, пострадавших нет, сообщил в среду губернатор региона Роман Старовойт.

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"Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Сильные повреждения получила школа №2", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Также повреждения получил один жилой дом. Как отметил глава региона, к восстановлению объектов приступят в кратчайшие сроки. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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