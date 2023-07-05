5 июля, 06:09
Военная операция на Украине

ВСУ при обстреле Макеевки применили западные ракетные и артиллерийские вооружения

Как сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, пострадал весь Черногвардейский район

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Обстрел Макеевки в ДНР, совершенный во вторник вечером Вооруженными силами Украины (ВСУ), в результате которого погиб мужчина и ранены 36 мирных граждан, предположительно, велся с помощью РСЗО HIMARS и артиллерии западного производства. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Соловьев Live" советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

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"Пострадал весь Черногвардейский район Макеевки <...>. Предположительно, были обстреляны наши мирные микрорайоны из западного вооружения: применялось комплексно и ракетное вооружение HIMARS, и артиллерийские боеприпасы 155-го - 152-го калибра. 155-го - это вернее всего", - сказал Кимаковский.

Он отметил, что ВСУ своими ударами по населенным пунктам стремится вызвать панику среди мирного населения. "Они просто наших людей не знают, наших пассионариев, которые готовы все это стерпеть и идти вперед", - сказал Кимаковский.

Украинские войска во вторник вечером нанесли удар по Макеевке. Согласно информации представительства ДНР в СЦКК, огонь велся из реактивных систем залпового огня. По последним данным, в результате обстрела погиб один мужчина, ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числа два ребенка. Пострадали девять учреждений здравоохранения.

Обстрелу также подвергся населенный пункт Новопетриковка, пострадал ребенок. 

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