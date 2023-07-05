5 июля, 06:18

В Кабардино-Балкарии пресекли межрегиональный канал поставки контрафактного табака

В УФСБ России по региону сообщили, что всего изъяли 55 тыс. пачек табачных изделий

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Канал поставки контрафактных табачных изделий пресечен в Кабардино-Балкарии (КБР). Из незаконного оборота изъяли 55 тыс. пачек, сообщили в среду журналистам в УФСБ России по региону.

"В Кабардино-Балкарии пресечен межрегиональный канал поставки контрафактной табачной продукции. В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по противодействию контрабанде сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность 40-летнего жителя республики, причастного к незаконному обороту контрафактной табачной продукции", - говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято 55 тыс. пачек табачных изделий без федеральных марок акцизного сбора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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