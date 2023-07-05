На Херсонщине сообщили об уничтожении скопления сил ВСУ на Антоновском острове

По данным экстренных служб, также под Антоновским мостом уничтожены командный пункт украинской бригады теробороны, группа военнослужащих ВСУ и спецтехника

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" во вторник уничтожили авиаударом скопление живой силы и пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северной окраине острова Антоновский, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В 14:30 4 июля на северной окраине острова Антоновский по скоплению живой силы 131-го отдельного разведывательного батальона 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и пункту боепитания противника был нанесен авиаудар. Цели поражены", - сказал он.

Также он сообщил, что во вторник авиаударом на правом берегу Днепра в районе Антоновки под Антоновским мостом был уничтожен командный пункт той же бригады теробороны, группа военнослужащих ВСУ и специальная техника.