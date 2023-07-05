5 июля, 06:34
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили об уничтожении скопления сил ВСУ на Антоновском острове

По данным экстренных служб, также под Антоновским мостом уничтожены командный пункт украинской бригады теробороны, группа военнослужащих ВСУ и спецтехника

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" во вторник уничтожили авиаударом скопление живой силы и пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северной окраине острова Антоновский, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

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"В 14:30 4 июля на северной окраине острова Антоновский по скоплению живой силы 131-го отдельного разведывательного батальона 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и пункту боепитания противника был нанесен авиаудар. Цели поражены", - сказал он.

Также он сообщил, что во вторник авиаударом на правом берегу Днепра в районе Антоновки под Антоновским мостом был уничтожен командный пункт той же бригады теробороны, группа военнослужащих ВСУ и специальная техника. 

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